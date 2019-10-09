Рабочий посёлок Любинский, Омская область, , 12:49 — REGNUM В Любинский район Омской области, где в посёлке Любинский происходит тление твёрдых бытовых отходов на полигоне, выехала передвижная экологическая лаборатория регионального минприроды. Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в областном ГУ МЧС, специалисты возьмут замеры проб воздуха и проанализируют показатели превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным МЧС, открытое горение на полигоне ТБО отсутствует, там тлеют бытовые отходы. На месте дежурит расчёт пожарно-спасательной части. Если появятся очаги открытого горения, пожарные их ликвидируют.

«Ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении ведомства.

Районная администрация направила на полигон тяжёлую инженерную технику для буртования мусора, чтобы ликвидировать тление.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на указанном полигоне произошло повторное возгорание отходов. Как подчеркнули 8 октября в облглавке МЧС, полностью ликвидировать пожар «не представляется возможным из-за залегания мусора на большой глубине» — до пяти метров.

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