Все симптомы, которые могут указывать на развитии онкологических заболеваний, перечисленные доктором Александром Мясниковым, должны вызывать настороженность у клинициста, считает кандидат медицинских наук, хирург высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова своего коллеги о том, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, эксперт пояснил:
Барнаул, 9 октября 2019, 12:48 — REGNUM Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отметил, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов. По словам Мясникова, под ногтями вполне можно увидеть меланому. Другим признаком онкологического заболевания является плохое заживление ран.
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