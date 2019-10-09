Все симптомы, которые могут указывать на развитии онкологических заболеваний, перечисленные доктором Александром Мясниковым, должны вызывать настороженность у клинициста, считает кандидат медицинских наук, хирург высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова своего коллеги о том, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, эксперт пояснил:

« Мясников прав: все перечисленные им признаки должны вызывать настороженность у клинициста. Однако они не являются специфическими для онкопатологии и могут иметь место при других заболеваниях. Другой момент заключается в недостатке клиницистов, которые бы выявляли подозрительные симптомы и начинали диагностический поиск. Это специалисты первичного звена — врачи участковые терапевты, которые либо недостаточно обучены либо попросту не имеют времени на полноценный осмотр. Сбор жалоб, выяснение анамнеза во всех деталях, осмотр, сопоставление полученных фактов зачастую представляют собой настоящий творческий процесс, требующий подчас продолжительных размышлений, что является недопустимой роскошью для нынешнего врача в условиях острого дефицита времени и нервной обстановки на рабочем месте».

Барнаул, , 12:48 — REGNUM Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отметил, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов. По словам Мясникова, под ногтями вполне можно увидеть меланому. Другим признаком онкологического заболевания является плохое заживление ран.

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