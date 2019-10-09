Москва, , 12:43 — REGNUM Президент Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков выразил недоумение в связи с заявлением бывшего участника клуба о взносах за участие в турнирах. Об этом сообщает 9 октября радиостанция «Говорит Москва».

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Ранее выступавший в КВН Нурлан Сабуров пожаловался на большие расходы команд из-за выступлений в беседе с видеоблогером Юрием Дудём. Он заявил, что размеры взносов растут с повышением лиги, в которой играет команда.

«Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — заявил Масляков, который не смог вспомнить, о каком именно участнике идет речь.

Сабуров родился в Казахстане и выступал в КВН в высшей лиге этой страны. Во время учебы в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге он играл в команде этого вуза.

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