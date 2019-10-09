Махачкала, , 12:52 — REGNUM Курсы по мобильной разработке IT-школы Samsung стартовали в Дагестане на базе Малой академии наук республики. Обучение проходят старшеклассники, увлеченные современными технологиями и имеющие базовые понятия программирования, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Отбор участников в Дагестане проводился по результатам дистанционного тестирования и очного собеседования. Всего сформировано две группы по 12 человек. Обучение будет проходить в течение одного года.

В ведомстве пояснили, что IT-школа Samsung представляет собой программу дополнительного образования по основам IT и программирования. Учебный курс разработан специалистами исследовательского центра Samsung совместно с преподавателями Московского физико-технического института.

Ожидается, что выпускники школы смогут создавать мобильные приложения под операционную систему Android, а также получат достаточные знания для успешного владения востребованным в коммерческом секторе языком программирования Java.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2019 года в Махачкале заработал первый в Дагестане образовательный центр «Яндекс.Лицей» — площадка, которая обучает старшеклассников основам программирования и информационных технологий. К концу года в разных городах региона планируется открыть ещё семь таких центров.