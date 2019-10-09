Красногорск, 9 октября 2019, 12:37 — REGNUM В Подмосковье более 1,3 млн жителей сдали анализ на ВИЧ в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Как заявила министра здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова, ежемесячно анонимное скрининговое обследование на ВИЧ проходят порядка150 тыс. человек. Ежегодно тестирование проходят 25% населения. Всего в регионе проживают 26 тыс. человек, получающих антиретровирусную терапию.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Красногорской городской больнице № 1 смогли восстановить зрение пациентке с редким синдромом Фогта — Коянаги — Харада.
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