Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области отреставрирован памятник, который был установлен в память казаков — участников Русско-японской войны 1904−1905 годов. Об этом сообщается на сайте донского правительства 9 октября.

Мемориал, напоминающий о том, что на войну из хуторов и станиц ушли почти 2 тыс. донских казака, появился в хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района более 100 лет назад. Памятник представляет собой пирамиду, выложенную из алтайского камня. На постаменте высечена надпись: «Не в силе Бог, а в правде».

Добровольцы собрали более 570 тыс. рублей. Памятник — единственный в России, который сохранился до наших дней, был восстановлен за восемь месяцев.