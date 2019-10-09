Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Многодетные семьи в Петербурге получат льготы по оплате за вывоз твердых бытовых отходов. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении 9 октября на заседании городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно тексту документа, ежемесячная компенсация за вывоз мусора составит 30% для семей с тремя детьми, 40% — для семей с количеством детей от четырех до семи, 50% — для родителей, воспитывающих восемь и более детей.

Льготы начнут действовать с 1 января 2020 года. Предполагается, что более 43 тыс. многодетных семей в Петербурге смогут ими воспользоваться.

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Напомним, что Петербург, наряду с Москвой и Севастополем, получил отсрочку для подготовки к новым принципам обращения с бытовыми отходами.