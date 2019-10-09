Пусан, Южная Корея, , 12:27 — REGNUM В южнокорейском Пусане пройдет международный фестиваль пешего туризма Asia Walking Festival. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль пройдет в Пусанском выставочном конференц-центре (BEXCO) и конференц-центре Nurimaru APEC House в период с 11 по 13 октября.

Известно, что в данном мероприятии примут участие более 5000 человек, включая представителей 34 организаций из 11 стран.

В рамках данного мероприятия также пройдут лекции, ночные пешие туры, культурные программы Templestay, 11-й фестиваль дороги Кальмет, 36-й фестиваль пешего туризма островов Орюкдо и 27-й фестиваль моста Ёндо.