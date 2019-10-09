Кемерово, , 12:25 — REGNUM В лесах Кемеровского района Кузбасса выявлены шесть незаконных рубок, ещё одну лесным инспекторам удалось предотвратить, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Незаконные рубки леса обнаружены в ходе рейда с участием сотрудников районных прокуратуры и ОБЭП.

Так, при объезде территории Барановского участкового лесничества обнаруженв бригада с бензопилами. «Черные» лесорубы хотрели незаконно пилить хвойный лес. Предполагаемый ущерб составил почти 204 тыс. рублей. Незаконную рубку еловых деревьев объемом 6 куб. метром удалось предотвратить.

Незаконная заготовка леса была прекращена и на другом участке — в квартале 121 Барановского участкового лесничества. Оперативниками задержаны трое человек с бензопилами. Они успели спилить 5,5 куб. метров березовой древесины. Ущерб составил 69,7 тыс. рублей. С «черными» лесорубами работают сотрудники правоохранительных органов.

А в кварталах 132 и 139 Барановского участкового лесничества были обнаружены ещё две незаконные рубки деревьев пихты и ели объёмом 33 куб. метров и 23,4 куб. метров. Суммарный вред лесам превысил 1,6 млнрублей.

Материалы по всем выявленным случаем переданы в правоохранительные органы для проведения следственных мероприятий и привлечения виновных к ответственности.

Ранее государственные лесные инспекторы выявили ещё три незаконных рубки: в Гурьевском лесничестве (14 куб. метров и ущербом 707,3 тыс. рублей), в Прокопьевском лесничестве (3 куб. метров и ущербом 39,4 тыс. рублей) и в Яйском лесничестве (3,7 куб. метров и ущербом 81,2 тыс. рублей).

Всего с начала года выявлено 170 случаев незаконной заготовки древесины объёмом 15,3 тыс. куб. метров.