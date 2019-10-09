Москва, , 12:19 — REGNUM В России большинство родителей разрешают детям заводить аккаунт в соцсетях. Запрещает лишь каждый восьмой родитель. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чаще всего граждане РФ считают, что аккаунт в социальных сетях можно заводить подросткам с 16 лет (29%) и 13−15 лет (26%).

Возраст 10—12 лет считают нормальным 11% родителей. 2№ высказались за то, что общение в соцсетях можно разрешить ребенку 7—9 лет.

Лишь 4% респондентов полагают, что регистрацию в соцсети можно разрешить ребенку любого возраста. При этом не советуют заводить детям аккаунты в соцсетях 18 граждан.

Опрос проведен 21 августа — 2 сентября 2019 года в 517 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 3000 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 62% жителей России «за» запрет на выход в социальные сети детям до 14 лет.

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