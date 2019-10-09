Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Благодарность президенту России Владимиру Путину, который вмешался в проблему с «китовой тюрьмой» в Приморском крае, выразила американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон. Её письмо опубликовано 9 октября коалицией общественных организаций «Свободу косаткам и белухам».

Андерсон поблагодарила Путина за «смелое решение» выпустить на волю косаток и белух, которые томились в бухте Средней неподалеку от Находки, а также за меры против отлова белух и дельфинов в российских водах в 2020 году. Она добавила, что если все дельфины и киты останутся на воле и не будут попадать в руки людей для забавы, их защита по праву станет заслугой России.

Как сообщало ИА, более сотни белух и косаток содержались в неволе в бухте Средней в Приморье с лета 2018 года, по версии следствия, они были пойманы незаконно. Летом 2019 года их начали вывозить в естественную среду обитания, и сейчас в «китовой тюрьме» остается 61 белуха.

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