* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, , 12:08 — REGNUM Задержанный в Кабардино-Балкарии Аскер Хамуков является основателем фонда «Одно тело». Это благотворительная организация, которая занимается оказанием помощи малоимущим. При этом помощь оказывалась не денежная, а вещевая и имущественная. Об этом рассказал его отец Мухамед Хамуков.

«В месяц примерно на 200 тыс. рублей они оказывали помощь. Собирали вещи по КБР, помогали людям независимо от вероисповедания», — цитирует отца задержанного «Кавказский узел».

Благотворительный фонд помощи нуждающимся зарегистрирован недавно, 3 июня 2019 года, в городе Баксане. Его руководителем, по данным портала Rusprofile.ru, является Ахмед Маршенкулов, а учредителями, кроме него, Аскербий Хамуков и Азнаур Гергов.

Отец подозреваемого уверен в невиновности своего сына и дочери, которая также задержана 7 октября. По словам Мухамеда Хамукова, раньше к его семье интереса со стороны силовиков никогда не было. Семья Аскера — религиозная, отметил отец семейства, подтвердив, что его невестка и дочь носят хиджаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии были задержаны два человека — брат и сестра, которых подозревают в финансировании террористических группировок в Сирии. По данным следствия, они зарегистрировали группу в соцсетях, через которую осуществляли сбор средств для пересылки за рубеж. С 2015 года они переправили для террористов более 6 млн рублей. В группу входили представители девяти субъектов РФ.

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