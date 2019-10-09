Липецк, , 12:05 — REGNUM В Липецкой области 16 объектов здравоохранения и культуры не готовых к приему газа для отопления. Об этом сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Липецк».

В перечень проблемных объектов вошли семь фельдшерско-акушерских пунктов в Чаплыгинском районе (сёла Ведное и Топтыково), в Краснинском районе (сёла Гудаловка, Яблоново, деревни Щербаково и Морево, посёлок Лески), аптека в селе Конь-Колодезь Хлевенского района и восемь досуговых центров культуры в сёлах Грязное и Крутые Хутора (Липецкий район), сёлах Верхнее Брусланово и Сергиевское, деревнях Знаменка и Морево (Краснинский район) и деревнях Барсуково и Паленка (Становлянский район).

В этих учреждениях к началу сезона не устранили проблемы отопительного газового оборудования, поэтому газ в них подать не могут. Поставщики ресурсов обратились к главам местного самоуправления и в региональное управление энергетики, чтобы чиновники ускорили решение этих проблем. Всего в регионе был обнаружен 161 объект, на котором требуется ремонт или замена газового оборудования.