Калуга, 9 октября 2019, 12:25 — REGNUM В Калуге 10 октября состоятся выборы в органы городского школьного самоуправления. Об этом 9 октября рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги Валерий Луговой.
На выборы школьной городской думы приглашены учащиеся 8−11 классов калужских школ. В 40 общеобразовательных учреждениях областного центра созданы ученические избирательные комиссии, а кандидатами в депутаты стали почти 170 старшеклассников.
Решение о выборах в школьную городскую думу Калуги было принято по инициативе главы городского самоуправления Александра Иванова. В разработке проекта также приняли активное участие представители калужского управления образования, сотрудники Детско-юношеского Центра «Галактика», председатели территориальных избирательных комиссий Ленинского, Московского и Октябрьского округов города Калуги.