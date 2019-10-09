Симферополь, 9 октября 2019, 12:08 — REGNUM С 30 сентября по 4 октября в Крыму выявили более 200 случаев нарушения миграционного законодательства, за пределы полуострова выдворили четырнадцать иностранцев. Об этом 9 октября ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Крыму.
По результатам рассмотрения дел были наложены штрафы на сумму более 427 тыс рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма ужесточили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров, подняв их до 400 тысяч рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины