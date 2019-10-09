Симферополь, , 12:08 — REGNUM С 30 сентября по 4 октября в Крыму выявили более 200 случаев нарушения миграционного законодательства, за пределы полуострова выдворили четырнадцать иностранцев. Об этом 9 октября ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Крыму.

«По итогам проверок, которые были организованы практически во всех городах и районах Крыма, составлено 159 административных материалов за нарушение правил выезда, въезда и пребывания на территории Российской Федерации, также 62 протокола оформлено за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности», — уточнили в МВД.

По результатам рассмотрения дел были наложены штрафы на сумму более 427 тыс рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма ужесточили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров, подняв их до 400 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины