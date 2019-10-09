деревня Берег Камы, , 12:01 — REGNUM В Прикамье проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на территории предприятия в деревне Берег Камы Пермского муниципального района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, тело 64-летнего мужчины обнаружили вечером 7 октября. Предварительно установлено, что работник, управляя трактором-погрузчиком, получил смертельные травмы в результате опрокидывания транспортного средства.

В рамках проверки истребована необходимая документации на предприятии, опрошены очевидцы, назначена экспертиза.