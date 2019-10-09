Москва, , 12:01 — REGNUM Музей морского флота России, расположенный в самом центре Москвы, готовится отметить свое 60-летие, которое исполнится 12 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

История музея началась 4 марта 1958 года, когда заместитель министра морского флота СССР Юрий Савинов подписал приказ №60 «Об организации Выставки морского флота в г. Москве». Изначально выставка разместилась в Печатниках в здании храма Успения Пресвятой Богородицы.

В 2012 году музей получил здание в так называемом «золотом музейном квартале» Москвы на улице Большая Ордынка. Часть помещений была отремонтирована, и в них в 2017 году открыта постоянно действующая экспозиция. Разработаны проекты реставрации и реконструкции всего комплекса, которые ждут своего воплощения.

Сегодня в фондах музея находится более 30 тысяч предметов: коллекция моделей судов, живописные полотна морской тематики, около двух тысяч фотографий, полторы тысячи фото-носителей, более сотни фотоальбомов и другие. Музей, в частности, обладает крупной коллекцией якорей.