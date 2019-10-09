Москва, , 12:19 — REGNUM Жители Москвы определят необходимость реконструкции клеверных развязок на северо-востоке и юге МКАД. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 9 октября.

Голосование пройдет в приложении «Активный гражданин». Сначала респондентам предложат ответить, поддерживают ли они идею реконструкции клеверных развязок, затем — каким видом транспорта пользуются и как часто они бывают в районах, где планируются новые развязки с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с Липецкой улицей. Два последних вопроса определят, будут ли голосующие пользоваться новыми развязками на МКАД и что они думают о транспортной ситуации, которая сложится после реконструкции.

План реконструкции клеверных развязок предусматривает их замену эстакадами и тоннелями, которые увеличивают пропускную способность дороги.

В сообщении отметили, что за последние годы в Москве реконструировали 16 устаревших развязок клеверного типа. Вместо них построили современные эстакады и тоннели, пропускная способность развязок увеличилась на 30 процентов.