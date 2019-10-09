Кызыл, , 11:58 — REGNUM В Туве завершилась операция «Всеобуч-2019», в ходе которой во всех районах республики и столице был проведён подворный обход для уточнения списков детей школьного возраста. О результатах рассказали ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республик.

Так, на начало учебного года 2019−2020 в регионе насчитали 68,2 тыс. учащихся, что на тысячу детей больше, чем в прошлом году. При этом сокращается число первоклассников.

«Количество первоклассников составляет 7728 детей (в прошлом году — 8169 детей), по г. Кызылу — 3130 первоклассников, в прошлом учебном году — 3251 первоклассник», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, количество учителей превышает 5 тыс. человек. Из них высшее образование имеют 85%.

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