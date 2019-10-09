Брянск, , 12:03 — REGNUM В Брянске задержали одного из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере оказания ритуальных услуг. Работники муниципального унитарного специализированного похоронного предприятия требовали с родственников умерших деньги за бесплатные места на кладбище. «Стоимость» одного участка доходила до 55 тысяч рублей, сообщили 9 октября в пресс-службе МВД России.

В соответствии с российским законодательством, выделение мест под захоронение должно быть бесплатным. Однако брянские похоронщики требовали с граждан оплату. По предварительным данным, размер незаконно получаемых злоумышленниками сумм варьировался от 13 до 55 тысяч рублей. Незаконную деятельность группы лиц выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан один из подозреваемых. Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В ходе обысков изъяты денежные средства, банковские карты, служебная документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела» — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственное управление УМВД России по городу Брянску возбудило шесть уголовных дел по факту мошенничества. Продолжается предварительное расследование.