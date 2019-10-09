Ашхабад, , 11:37 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымкхамедов направил обращение участникам международного туристического выставки и конференции «Туризм и путешествия», сообщает 9 октября агентство «Туркмения сегодня».

Глава государства отметил, что форуму отводится большая роль в развитии сферы туризма. Бердымкхамедов также рассказал о развитии туристической инфраструктуры в республике.

Президент добавил, что широкие возможности для развития туризма открываются за счет реформ, проводимых в Туркмении, в сфере экономики и государственного управления.

Отметим, согласно рейтингу CrescentRating и MasterCard Туркмения заняла 51-е место среди 130 стран в «Общемировом мусульманском рейтинге путешествий — 2019».

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