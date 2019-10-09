Москва, , 11:36 — REGNUM Граждане России тщательнее подбирают покупки, чем жители западных стран, и в последние годы продолжают повышать эффективность своего потребительского поведения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совета Федерации.

Покупки Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я хочу отметить, что 42% всех обращений потребителей касаются сферы розничной торговли, в том числе проблем с качеством, безопасностью, маркировкой товаров. По данным опросов, в России 40% респондентов всегда читают информацию на этикетке перед покупкой. При этом показатель этот выше, чем в Европе — в Европе он составляет чуть выше 30%», — заявила Попова.

По её словам, российские потребители совершают покупки всё более обдуманно.

«Время безудержного шоппинга прошло, тренд нового поколения покупателей — покупать реже, но качественные товары. И вопрос качественных продуктов питания наиболее актуален сегодня», — указала она.