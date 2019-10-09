Сеул, , 11:38 — REGNUM В Южной Корее с размахом отметили День корейского алфавита (День хангыля), введенного в употребление 573 года назад, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, праздничная церемония состоялась на площади Кванхвамун в городе Сеуле.

Известно, что празднование посетили более 10 тыс. человек, включая представителей власти и научных кругов, местного населения и иностранцев.

Известно, что в рамках данного праздника фонд King Sejong Institute Foundation проводит конкурс сочинений на корейском языке по всему миру. Было отобрано две темы: «Письмо королю Седжону Великому» и «Как я изменился, изучая корейский язык».

Представители фонда отметили, что по итогам конкурса будут выбраны три победителя, которые смогут бесплатно принять участие в языковых программах вузов Южной Кореи.

День корейского алфавита (День хангыля) — праздник корейского письма хангыль. Хангыль был введен в употребление осенью 1446 года по указу короля Седжона. Отмечается 9 октября.