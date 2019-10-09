Цхинвал, , 11:33 — REGNUM В Ростовском юридическом институте МВД России, в Нижегородской академии МВД России и Волгоградской академии МВД России прошла прошли церемонии принесения присяги сотрудника органов внутренних дел, в которой участвовали студенты первого курса из Южной Осетии. Об этом сообщает 8 октября пресс-служба МВД Южной Осетии.

В этом году в высшие учебные заведения МВД России поступили 22 курсанта из Южной Осетии. Они состоят на полном государственном обеспечении и после завершения учебы вернутся на родину.

С 2009 года министерство внутренних дел Южной Осетии направило на обучение в ведомственные вузы России более 200 курсантов, большинство из которых сейчас служат в органах внутренних дел республики.

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