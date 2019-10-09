Москва, , 11:23 — REGNUM На уровне муниципалитетов защита прав потребителей никак не развивается в течение многих лет, несмотря на востребованность соответствующих институтов у населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совета Федерации.

«Несмотря на имеющийся у органов местного самоуправления несомненный потенциал, защита прав потребителей для большинства из них по-прежнему остаётся в большей степени исключением из правил, чем общепринятой системной практикой», — заявила Попова.

В 2013 году самостоятельные отделы по защите прав потребителей в органах местного самоуправления существовали только в 22 субъектах РФ, а в 2017 — всего в 16.

«При этом по вопросам так или иначе связанным с правами потребителей в органы местного самоуправления поступает довольно большое количество обращений граждан — более 300 тыс. в год», — указала глава Роспотребнадзора.

Реализация органами местного самоуправления установленных прав достаточно значимо для населения. Следовательно, необходимо развитие этого уровня системы», — добавила она.