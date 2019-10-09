Тбилиси, , 11:18 — REGNUM 9 октября на площади Европы в столице Грузии состоялась презентация новых 8-метровых автобусов марки ISUZU. Как рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, с 10 октября 60 таких автобусов будут введены в эксплуатацию. Об этом сообщает информагентство «Интерпрессньюс».

На мероприятии присутствовали представители Тбилисской транспортной компании «Джи-Ти групп» и производителя автобусов — турецкой «Anadolu Group».

Мэр Тбилиси отметил, что всего для столицы закуплено 220 автобусов ISUZU. До конца года все приобретенные автобусы будут в городе. Общая стоимость проекта составляет 64 790 000 лари.

Автобусы ISUZU вмещают 53 пассажира, имеют 21 сидячее место, адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, оснащены системой беспроводного интернета (wifi) и источниками для зарядки мобильных устройств.