Экс-руководитель пресс-службы иркутского правительства и губернатора Ирина Алашкевич теперь работает заместителем директора по развитию в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на саму бывшую чиновницу, чьи нелестные слова о пострадавших от наводнения и привели к отставке.

Иркутск, , 11:13 — REGNUM Напомним, аудиозапись, на которой тогда ещё руководитель пресс-службы иркутского правительства и губернатора Ирина Алашкевич грубо отзывается в адрес пострадавших от мощнейшего наводнения в Приангарье, называет их «быдлом» и «бичевнёй», появилась в сети летом 2019 года. В ходе визита российского президента Владимира Путина в Тулун 2 сентября 2019 года глава государства выразил надежду, что иркутский губернатор Сергей Левченко примет по данной чиновнице «соответствующее решение». Однако его не последовало. Алашкевич заявила, что уходит сама из-за начавшейся травли её семьи.

Читайте также: Чиновницу, назвавшую «бичевнёй» пострадавших от потопа, заместил «эксперт»