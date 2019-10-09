Москва, , 11:13 — REGNUM С каждым годом граждане России добиваются всё большего объёма возмещений по судебным искам, связанных с защитой их потребительских прав. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 октября заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на заседании Совета Федерации.

«Как следствие растущей потребительской грамотности ежегодно растёт сумма возмещения потребителям по судебным искам, связанным с защитой их прав. В 2012 году это было чуть больше 12 млрд, в 2014 году — 26, в 2018 было возвращено 32 млрд рублей», — заявила Попова.

В то же время в последние годы серьёзно меняются модели поведения в связи с с распространением новых технологий.

«Прежде всего, с наступлением цифровой эпохи и развитием электронной коммерции возникают новые риски для потребителей. Покупатель далеко не всегда понимает, кто является продавцом, каким требованиям соответствует товар, который он покупает в сети интернет, на каких условиях совершается сделка», — отметила она.