Улан-Удэ, , 11:12 — REGNUM В Бурятии правоохранители подвели итоги девятимесячной работы по пресечению незаконного оборота наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось почти на 2% — с 1016 до 1033.

«Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 557 килограммов наркотиков. Из них 2 кг 660 граммов — синтетического происхождения», — отметили в ведомстве.

Это более чем на сто килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев 2018 года из незаконного оборота было изъято более 447 килограммов наркотических средств, из которых 566 граммов оказались синтетического происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, весной в столице Бурятии Улан-Удэ началась кампания по борьбе с заполонившей город рекламой сайтов по продаже наркотиков. Надписи на стенах домов, гаражей, на заборах и прочих местах начали оперативно закрашиваться и смываться.

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