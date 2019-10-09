Новосибирск, , 11:12 — REGNUM В Новосибирске прививки от гриппа поставили 829 054 человек (51,4% населения города), из них 180 010 — дети до 18 лет (59,3% детей муниципалитета). Такие цифры ИА REGNUM озвучили в новосибирской мэрии.

Грипп

Отмечается, что отличительная особенность эпидсезона 2018 — 2019 гг. — короткий период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. По официальным данным, среди привитых зарегистрировано четыре случая гриппа нетяжелой формы, смертельные случаи отсутствуют.

На период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ в медорганизациях города вводятся дополнительные профилактические мероприятия. В образовательных учреждениях и учреждениях, подведомственных департаменту по социальной политике, рекомендовано организовать иммунизацию сотрудников и воспитанников, провести мероприятия по профилактике и обеспечить соблюдение противоэпидемического режима.