Москва, , 11:16 — REGNUM Москва перейдет на автоматизированную систему отопления в течение пяти лет. Об этом 9 октября сообщил Информационный центр правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Заммэра отметил, что сейчас для понижения температуры теплоносителя во время оттепели требуется порядка четырех часов, однако в ближайшие пять лет благодаря цифровизации Москва будет использовать краны, которые будут сами регулировать температуру в доме.

По его мнению, цифровизация, в первую очередь, применима именно в сфере ЖКХ.

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