Москва, , 11:09 — REGNUM Большинство жителей России (53%) считают, что выборы в единый день голосования 8 сентября 2019 года были честными. 35% придерживаются противоположного мнения. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Подробности: Первые итоги выборов в РФ 8 сентября — трансляция

В целом удовлетворены результатами выборов 50% опрошенных. 29% не получили удовлетворения от итогов. 11% респондентов заявили, что им безразличны результаты голосования. Ещё 9% затруднились ответить.

Две трети жителей России (64%) сказали, что в их регионе 8 сентября проводились выборы, 27% пояснили, что не проводились.

Опрос проведен 26 сентября — 2 октября 2019 года. Опрошены 1601 граждан старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года президент России Владимир Путин проведет встречу с 19 новыми губернаторами, избранными в ходе выборов в единый день голосования (8 сентября 2019 года).

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