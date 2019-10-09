Джакарта, , 11:06 — REGNUM Глава департамента правовых и территориальных соглашений министерства иностранных дел Индонезии Бебеб Джунджунан сравнил переговоры о морской границе с сюжетом сериала «Игра престолов», сообщает Antara.

По его словам, правительство Индонезии отдает приоритет двусторонним переговорам со странами, с которыми государство имеет общие морские границы.

«Суть в том, что, если наши друзья следят за сериалом «Игра престолов», ситуации схожи. Мы играем в чувства, мы играем в желание править», — заявил Бебеб Джунджунан во время дискуссии о разграничение морских границ в Джакарте.

Напомним, Индонезия граничит с десятью странами, с тремя различными морскими зонами, которые должны быть согласованы государством с каждым соседом в отдельности.