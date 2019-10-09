Берлин, , 11:05 — REGNUM Активисты экологического движения Extinction Rebellion, в количестве нескольких сот человек, блокировали 9 октября утром в Берлине мост Маршалл-Брюке, который ведет к зданиям немецкого парламента (бундестаг) и Ведомства Федерального канцлера. Об этом 9 октября сообщает Die Welt со ссылкой на берлинскую полицию.

По данным полиции, мост был перекрыт в 03:00 по местному времени (04:00 мск). Также в полиции уточняют, что протесты экологических активистов проходят, как и в предыдущие дни.

«Там сидят мирные люди», — отмечается в сообщении берлинских правоохранителей.

Кроме этого, сообщается, что акция не была согласована властями, что из-за протестов экологических активистов ожидаются проблемы с транспортом, и что протестующими были освобождены пути к расположенным вблизи блокированного моста медицинским учреждениям.

«Мы освободим мост, когда политики отреагируют на наши требования», — цитирует Die Welt одного из протестующих.

Отметим, как сообщалось ранее, протесты активистов экологического движения Extinction Rebellion начались 7 октября в 60 городах мира. В Берлине экоактивисты заблокировали Потсдамскую площадь и разбили палаточный лагерь у офиса канцлера Ангелы Меркель.

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