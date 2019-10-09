Ташкент, , 10:56 — REGNUM Уровень охвата населения Узбекистана высшим образованием планируется довести до 50%, сообщает 8 октября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Своим указом глава государства утвердил концепцию развития системы высшего образования республики до 2030 года. Уровень охвата планируется повысить за счет организации в регионах деятельности государственных и негосударственных вузов.

В качестве флагманов высших образовательных учреждений Узбекистана определены Национальный университет и Самаркандский государственный университет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что уровень охвата молодежи высшим образованием в республике планируется довести до 25%.

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