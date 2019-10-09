* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, , 10:49 — REGNUM Деятельность группы финансистов пресечена сотрудниками ФСБ совместно с СКР. Спецоперации были проведены на территории девяти субъектов РФ, в том числе Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского краев, Татарии, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области, сообщили ИА REGNUM 9 октября в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемые собирали денежные средства для отправки их участникам террористических организаций «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Всего было собрано более 6 млн рублей.

Центральное место в организации занимала группа жителей Кабардино-Балкарии. В нее было вовлечено более 100 человек, в том числе из числа участников вооруженного нападения на Нальчик в 2005 году.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ