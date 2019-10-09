Токио, , 10:51 — REGNUM Стало известно, что на церемонию коронации новый император Японии Нарухито и императрица Масако поедут на спецверсии кабриолета Toyota Century 3-го поколения. Об этом сообщает японское издание Asahi.

Спецверсия Toyota Century Asahi

Японский император и императрица проедут на этой модели утром, 22 октября. Кабриолет был специально создан для этого мероприятия. Он был приобретен правительством Японии на сумму около 80 миллионов иен (примерно 48,4 млн рублей).

Автомобиль получил номерной знак Ко10. Его длина составляет 5,34 метра, ширина — 1,93 метра. Кузов кабриолета был покрыт большим слоев лака и окрашен в цвет под названием Kamui Eternal Black (черный бесконечная сила богов).

Сообщается, что во время проезда по улицам Токио на кабриолете будет поднят императорский штандарт.

Напомним, 1 октября 2019 года председатель Китая Си Цзиньпин появился на юбилейном военном параде на новом китайском лимузине Hongqi L9.

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