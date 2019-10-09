Ташкент, , 10:43 — REGNUM Национальное агентство «Узбекфильм» планирует создать самую крупную в Туркестане кинопроизводственную базу. Об этом заявил генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов, сообщает 9 октября агентство «Подробно.uz».

Отмечается, что представители «Узбекфильма» провели переговоры в Копенгагене с руководством компании Danmon Grouр. Стороны договорились о поставках современного кинооборудования, технологических систем и мультимедийной продукции.

Проект по комплексному переоснащению технологической базы «Узбекфильма» планируется завершить в 2021 году. За счет этого Узбекистан планирует завершить оцифровку и реставрацию кинолент.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября генеральный продюсер кинокомпании Star Media Владислав Ряшин заявил, что в Узбекистане планируется запустить съемки исторического телесериала «Султана».

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