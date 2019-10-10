- Война. Хроника 1941−1945 гг. 10 октября: началась наступательная операция на Запорожье.
Москва, 10 октября 2019, 03:00 — REGNUM Читайте также: Война: Резервный фронт расформирован. Опубликован план создания ООН
10 октября 1943 года началась наступательная операция левого крыла войск Юго-Западного фронта на Запорожье.
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