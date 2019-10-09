Найроби, , 10:48 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) расторг контракт с сотрудником в Кении, которого обвинили в оскорблении охранников и насилии на расовой почве по отношению к женщине в торговом центре в Найроби. Об этом сообщает ВВС Africa.

Во время ссоры на автостоянке сотрудник МККК якобы назвал женщину «обезьяной», когда та пыталась успокоить его, передает телерадиокомпания.

В своем заявлении в понедельник, 7 октября, представитель МККК принес извинения перед пострадавшей и широкой общественностью за проступки одного из своих коллег.

«По состоянию на этот вечер работа этого человека в Кении была прекращена. Мы хотим еще раз извиниться за конфликт и перед всеми, кто был оскорблен», — говорится в заявлении.

Решение было принято после того, как организация встретилась со свидетелями, которые рассказали подробности ссоры на автостоянке, передают журналисты.