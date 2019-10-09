Челябинск, , 10:41 — REGNUM На Южном Урале 27 октября будет проведён Географический диктант. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Для проведения диктанта будут организованы специальные площадки. Также свои знания можно будет проверить он-лайн на сайте проекта.

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов. В первой части диктанта — 10 базовых вопросов. Далее 30 более сложных вопросов, которые потребуют от участника применения логики и образного мышления.

Напомним, что Географический диктант в России начали проводить в 2015 году, а с 2017 года он стал международным. Так в 2018 году в акции приняли участие граждане 97 стран мира.