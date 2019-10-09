Каякентский район, Дагестан, , 11:02 — REGNUM Противоэпидемические мероприятия проводятся в селе Новый Викри в Каякентском районе Дагестана после массового отравления питьевой водой. В настоящее время фагированием (применение препаратов бактериофагов для профилактики бактериальных инфекций) охвачено 104 ребенка, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе минздрава республики.

В период с 22 сентября по 8 октября в селе Новый Викри зарегистрировано 26 случаев острых кишечных инфекций, 25 из заболевших — дети. В состоянии легкой и средней степени тяжести было госпитализировано 15 человек.

«Для проведения профилактического фагирования населения выделено 148 флаконов препарата, который без вреда для организма человека уничтожает инфекционные агенты», — пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день в инфекционном отделении центральной районной больницы остаются семь детей. Их состояние, как отметили в минздраве, не вызывает опасений, и скоро они будут выписаны домой.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной отравления, по данным Роспотребнадзора республики, вероятнее всего могло стать употребление воды из крана. В управлении пояснили, что анализ проб воды выявил бактерии, подразумевавшие попадание в водопровод фекальный загрязнений.

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