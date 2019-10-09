Оренбург, , 10:38 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2019 года зафиксировано 84 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как «мышиная лихорадка». Ожидается, что в октябре количество фактов увеличится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

С началом холодов грызуны начинают мигрировать в населенные пункты, поэтому риски подхватить заболевание увеличиваются. Стоит отметить, более 70% населения региона проживает в зоне действия природных очагов ГЛПС. Наиболее активными очагами заболевания являются Тоцкий, Оренбургский, Бугурусланский, Ташлинский и Илекский районы.

Напомним, в 2018 году зафиксировано 89 случаев «мышиной лихорадки».