Москва, , 10:36 — REGNUM Самым распространенным способом борьбы со стрессом жители России назвали самоуспокоение, настрой на позитивный исход ситуации (9%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также в топ-3 способов борьбы со стрессом вошли: анализ ситуации и поиск решения (9%) и использование успокоительных средств (7%).

6% опрошенных выходят из стресса, занимаясь спортом. Стараются отвлечься от ситуации или сменить обстановку ещё 6%. Запивают стресс алкоголем или обсуждают ситуацию с близкими или друзьями по 5%.

Опрос проведен 6 октября 2019 г. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, стресс на рабочем месте испытывают более 90% трудящихся граждан в России (9 из 10). Лишь 7% сотрудников работают без стресса.

Подробнее: Стресс на работе испытывают более 90% трудящихся граждан РФ