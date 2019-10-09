Москва, , 10:45 — REGNUM В ходе операции «Нелегал-2019» правоохранители выявили более восьми тысяч административных нарушений миграционного законодательства. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В течение нескольких недель проведения операции полиция проверяла объекты строительства, торговли и места проживания иностранных граждан, выявляла и пресекала каналы незаконной миграции.

Одну тысячу нелегалов выдворили за пределы РФ, еще 200 поместили в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

Всего за это время правоохранителями было выявлено более восьми тысяч административных нарушений миграционного законодательства: более шести тысяч нарушений режима пребывания и более полутора тысяч случаев незаконной трудовой деятельности. Возбуждено 360 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также более 100 уголовных дел по иным составам преступлений, выявленных в ходе операции.

Помимо этого, выявлено более 60 лиц, находящихся в розыске.

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