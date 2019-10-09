Рязань, , 10:37 — REGNUM Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Причастным к совершению преступления считают жителя Рязани 1999 года рождения. Его допрашивают.

Над раскрытием преступления работали следователи, эксперты и криминалисты региональных СК и УМВД. Оперативникам помогали сотрудники Главного управления криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета России. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по Рязанской области Владимира Никешкина.

Как сообщало ИА REGNUM, тела супругов 1928 и 1930 года рождения обнаружили с признаками насильственной смерти в их квартире вечером 26 сентября. За информацию об убийце в Рязани предлагали 500 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани пообещали вознаграждение за информацию об убийстве ветерана