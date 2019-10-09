Якутск, , 10:31 — REGNUM Детей без прививок будут отстранять от посещения образовательных учреждений Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прививка Torange.biz

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Роспотребнадзор республики пояснил, что есть право отказаться от профилактических прививок. Но в законе также указано, что их отсутствие влечёт отказ в приёме детей в образовательные и оздоровительные организации в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

«В случае превышения эпидпорогов среди населения, в том числе среди детей, в школах и садах могут вводиться ограничительные мероприятия, одним из которых является отстранение непривитых детей от посещения. Такие действия направлены для защиты непривитого ребёнка», — пояснили в ведомстве.

Отказ от вакцинации должен быть в письменном виде с подписью родителя о том, что он занет о всех последствиях своего отказа.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЦИОМ опубликовал статистику, согласно которой 62% жителей России хотя бы раз делали прививку от гриппа. Никогда не делали прививок 36% опрошенных.