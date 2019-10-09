Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Критика голосования за новое место для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге является неконструктивной. Об этом заявил мэр Александр Высокинский в обращении, опубликованном на сайте горадминистрации.

Глава города считает, что есть люди, которые хотят повлиять на восприятие горожан, чтобы обесценить голосование.

«Их цель — попытки манипуляций общественным мнением, дискредитация нашего первого с вами общегородского опроса», — сказал Высокинский.

Для того, чтобы голосование было максимально легитимным, на опросе будут присутствовать общественные наблюдатели, подчеркнул мэр.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга заявил, что в некоторых бюджетных учреждениях города сгоняют людей на опрос о храме Святой Екатерины. Мэр ещё раз напомнил, что никто не имеет права принуждать горожан голосовать.

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