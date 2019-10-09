Киев, 9 октября 2019, 10:11 — REGNUM Конструкторское бюро (КБ) «Южное» представило на выставке «Оружие и безопасность-2019» в Киеве макеты сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты, трёх ракет-носителей и космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сообщили 8 октября в пресс-службе «Южного».
Также на выставке был представлен украинский береговой ракетный комплекс «Нептун», созданный на базе старого советского проекта «Уран».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на выставке «Оружие и безопасность-2019» были представлены 48 иностранных компаний из 16 стран, а также 36 украинских предприятий, входящих в состав концерна «Укроборонпром».
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