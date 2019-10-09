Киев, , 10:11 — REGNUM Конструкторское бюро (КБ) «Южное» представило на выставке «Оружие и безопасность-2019» в Киеве макеты сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты, трёх ракет-носителей и космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сообщили 8 октября в пресс-службе «Южного».

"Конструкторское бюро «Южное» на выставке представило стенд с новейшими перспективными разработками аэрокосмического направления, в частности макет сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты «Молния», макет реактивного снаряда «Тайфун-1», макеты ракет-носителей «Циклон-1М», «Циклон-4М», «Антарес», космического аппарата дистанционного зондирования Земли «YuzhSat», — сказано в сообщении.

Также на выставке был представлен украинский береговой ракетный комплекс «Нептун», созданный на базе старого советского проекта «Уран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на выставке «Оружие и безопасность-2019» были представлены 48 иностранных компаний из 16 стран, а также 36 украинских предприятий, входящих в состав концерна «Укроборонпром».

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