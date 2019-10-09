Самарканд, Узбекистан, 9 октября 2019, 10:04 — REGNUM 26 человек госпитализированы в областную инфекционную больницу Самарканда с диагнозом «пищевая токсикоинфекция», сообщает 9 октября издание «Газета.uz».
Сотрудники агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения установили, что все потерпевшие в период с 13:00 до 17:00 (
Глава агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов заявил, что специалисты посещают жилые дома вблизи точки общего питания для выявления пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября более 50 человек в Чустском районе Наманганской области Узбекистана обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие оказались гостями свадьбы, которая проходила 22 сентября.