Самарканд, Узбекистан, , 10:04 — REGNUM 26 человек госпитализированы в областную инфекционную больницу Самарканда с диагнозом «пищевая токсикоинфекция», сообщает 9 октября издание «Газета.uz».

Сотрудники агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения установили, что все потерпевшие в период с 13:00 до 17:00 ( 11:00—15:00 мск) употребили хот-доги и шаурму в одном и том же пункте питания.

Глава агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов заявил, что специалисты посещают жилые дома вблизи точки общего питания для выявления пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября более 50 человек в Чустском районе Наманганской области Узбекистана обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие оказались гостями свадьбы, которая проходила 22 сентября.